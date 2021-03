Villefranche-de-Rouergue Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue Aveyron, Villefranche-de-Rouergue « Apprendre à observer et protéger les oiseaux du jardin ». Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue Villefranche-de-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Villefranche-de-Rouergue

« Apprendre à observer et protéger les oiseaux du jardin ». Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue, 4 juin 2021-4 juin 2021, Villefranche-de-Rouergue. « Apprendre à observer et protéger les oiseaux du jardin ».

Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue, le vendredi 4 juin à 18:30

Nos jardins sont un havre de paix pour la biodiversité ordinaire que nous méconnaissons trop souvent. Mieux la connaître pour mieux la protéger, voilà un bel objectif au moment où la biodiversité est devenue un enjeu mondial. Nous assistons en effet à une disparition massive des espèces. Des études récentes estiment que le taux d’extinction des vertébrés aujourd’hui, même sous des conditions stables, est 100 fois supérieur à leur taux d’extinction naturel. Chacun est en mesure de faire sa part, si faible soit-elle, pour tenter d’enrayer ce phénomène. Peut-on par ailleurs imaginer un « printemps silencieux », sans le chant des oiseaux, comme la biologiste américaine Rachel Carson l’a évoqué dans un livre paru en 1962 ? Non ! C’est pourquoi il est urgent de se mobiliser et d’apprendre à profiter de ce que la nature nous offre d’émerveillement et de découverte. **Conférence de Jean-Louis Cance, bénévole à la LPO Aveyron** **Vendredi 5 juin à 18h30 (entrée libre)** **Maison du Gouverneur** 1 rue du Château 12270 Najac renseignements : 05 65 81 94 47 / mdg@najac.fr Conférence de Jean-Louis Cance, bénévole à la LPO Aveyron Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-04T18:30:00 2021-06-04T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Villefranche-de-Rouergue Autres Lieu Circuit des jardins du PAH des Bastides du Rouergue Adresse Villefranche-de-Rouergue Ville Villefranche-de-Rouergue