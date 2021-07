Apiculture Beaumont-le-Hareng, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Beaumont-le-Hareng.

Apiculture 2021-07-25 14:00:00 – 2021-07-25

Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime

Plus axé sur la biodiversité et ses atouts mais sans

oublier la nature et son importance depuis le début de

la création de l’univers… Autour de la faune et de la

flore présentes dans les jardins, notre guide, Alexis

Lemonnier vous expliquera pourquoi il est

indispensable de conserver la nature pour notre

évolution… Et qui dit conserver la nature, engendre à

conserver la biodiversité… L’un et l’autre sont

inséparables…

lesamisdesjardinsdebellevue@yahoo.com +33 6 17 95 34 21

