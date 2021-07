Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines, Puy-de-Dôme API Rando à Brassac Brassac-les-Mines Brassac-les-Mines Catégories d’évènement: Brassac-les-Mines

Puy-de-Dôme

API Rando à Brassac Brassac-les-Mines, 1 août 2021, Brassac-les-Mines. API Rando à Brassac 2021-08-01 – 2021-08-01

Brassac-les-Mines Puy-de-Dôme Brassac-les-Mines EUR 5 5 Prenez un grand bol d’air pur et partez à la découverte du Pays d’Issoire, lors de cette randonnée organisée. 3 parcours : 15, 8 et 4 km. Ravitaillement sur les parcours 15 et 8 km. A l’arrivée : petite restauration, buvette et concert. +33 4 15 62 20 00 dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Brassac-les-Mines, Puy-de-Dôme Autres Lieu Brassac-les-Mines Adresse Ville Brassac-les-Mines lieuville 45.41382#3.33079