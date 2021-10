Apéro rentrée + AÀGUT Ostau dau País Marselhés, 29 octobre 2021, Marseille.

19h30: apéro de rentrée 21h: Chants polyphoniques et rythmiques avec Caroline Sasal, Angélique Zaïni, Miriam Le Gwen, Alan Blum. Prix libre 3 voix de femmes, avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple : tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies, apportent une énergie hypnotique puissante qui invitent à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral. Répertoire populaire des Pyrénées et plus particulièrement du Béarn dont est originaire Caroline SASAL, Aàgut nous amène jusqu’à la Galice. Plus d’info : [https://douzbek.wixsite.com/aagut](https://douzbek.wixsite.com/aagut)

Ostau dau País Marselhés 18 rue de l’Olivier, 13005 Marseille Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône



