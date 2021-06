Apéro-jazz Saint-Benoît-du-Sault Saint-Benoît-du-Sault, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Saint-Benoît-du-SaultSaint-Benoît-du-Sault.

Apéro-jazz 2021-07-25 18:30:00 – 2021-07-25

Saint-Benoît-du-Sault Indre 1 rue Beauregard Saint-Benoît-du-Sault Indre

10 EUR 10 Saint-Benoît-du-Sault 1ère partie avec la Fanfare Saugrenue (fanfare jazz tout terrain), renvoyée du 37ème bataillon pour entorses au répertoire, cette brigade mobile a néanmoins conservé son uniforme, son esprit de corps et une certaine indiscipline. Une compagnie talentueuse quoique discrètement fêlée, offrant un répertoire original aux influences multiples (groove, rock, techno, punk …)

2ème partie: Beauty and the Beast (un duo qui décoiffe). La belle, c’est Roxanne Arnal, à la fois chanteuse, musicienne, comédienne, photographe… Tout ça à seulement 20 ans. La bête c’est Michel Ghuzel, de 36 ans son ainé, musicien expérimenté, érudit et pédagogue. ils se rencontrent dans un stage de guitare en 2011 et se découvrent la passion pour les mêmes styles musicaux: le blues, la country, le western-swing …

Soirée conviviale en plein air avec musique et petite restauration sympa et pas chère.

festivenmarche@gmail.com http://www.saint-benoit-du-sault.fr/

