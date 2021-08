Apéro Jazz centre culturel François Mauriac, 24 septembre 2021, Bouliac.

Apéro Jazz

centre culturel François Mauriac, le vendredi 24 septembre à 19:00

### Une soirée teintée de voix Soul, parfumée de basse Funk, assaisonnée de guitare Jazz et martelée de batterie Groove en perspective ! **L’agence Mess**, groupe de smooth jazz, gospel, inspiré par Miles Davis, Sade, John Coltrane ou Stevie Wonder, se produira pour votre plus grand plaisir avec comme habituellement plateaux de fromages et charcuteries et dégustation de vins ! Artiste : groupe, Agence Mess / Artiste peintre Shelly Mess **PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour accéder à cet événement** [[https://www.ville-bouliac.fr/apero-jazz-5/](https://www.ville-bouliac.fr/apero-jazz-5/)](https://www.ville-bouliac.fr/apero-jazz-5/)

Entrée gratuite / boissons payantes

Concert Jazz et exposition de tableaux “Jazz, Or et Noirs”

centre culturel François Mauriac Rue de l’église Bouliac Bouliac Gironde



2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T21:00:00