Nevers Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers, Nièvre Apéro Dinato’Art – Nevers disparu… Nevers, vous connaissez, enfin vous croyez connaître ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Apéro Dinato’Art – Nevers disparu… Nevers, vous connaissez, enfin vous croyez connaître ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, 3 novembre 2021, Nevers. Apéro Dinato’Art – Nevers disparu… Nevers, vous connaissez, enfin vous croyez connaître !

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, le mercredi 3 novembre à 19:00

Nous vous entraînons dans le Nevers disparu à travers des plans, des gravures, des peintures qui permettront de renouer avec l’histoire de la congrégation des Minimes, d’imaginer le joyeux tumulte au marché St Arigle ou bien de raconter l’origine de la fontaine monumentale de la place ducale.

Gratuit, sur inscription

Conférence espace MICRO-FOLIE – Musée numérique Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T19:00:00 2021-11-03T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Adresse 16 rue Saint-Genest 58000 NEVERS Ville Nevers lieuville Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nevers