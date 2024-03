APÉRO-DÉDICACE AVEC NICOLAS MATHIEU Librairie Au Moulin des Lettres Épinal, samedi 30 mars 2024.

APÉRO-DÉDICACE AVEC NICOLAS MATHIEU Librairie Au Moulin des Lettres Épinal Vosges

Samedi

Apéro-dédicace avec Nicolas Mathieu à l’occasion de son dernier ouvrage

« LE CIEL OUVERT ». Une écriture incandescente, des morceaux de vie qui subliment le réel…

Avec des dessins d’Aline Zalko

« A l’orée des grands incendies, nous aurons au moins eu ça, le bière, le sel et la pénombre d’une chambre où l’on marche pieds nus, nos veilles aux yeux plissés et le petit matin à trente-deux degrés déjà, les draps qui claquent dans le vent dehors et la bleu de la mer, nos engueulades et la catastrophe de tes reins. C’est assez de souvenirs pour dix romans et nos deux vies. »

Les précédents romans de Nicolas Mathieu seront également disponibles.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:00:00

fin : 2024-03-30 19:00:00

Librairie Au Moulin des Lettres 6 quai des Bons Enfants

Épinal 88000 Vosges Grand Est

