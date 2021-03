Montignac Esplanade Nelson Mandela Montignac Dordogne, Montignac Apéro-contes Esplanade Nelson Mandela Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Apéro-contes Esplanade Nelson Mandela Montignac, 19 mars 2021-19 mars 2021, Montignac. Apéro-contes

Esplanade Nelson Mandela Montignac, le vendredi 19 mars à 18:30

Assister en direct, à l’apéro-conte avec Daniel Chavaroche, de chez vous !

C’est simple, servez-vous un petit apéritif et installez-vous confortablement face à votre ordinateur.

Cinq minutes avant le début du spectacle, cliquez sur le lien zoom ci-dessous et vous vous retrouverez au spectacle.

Il est temps de renouer avec les plaisirs de la vie, et l’humour en est un important.

Nous connaissons bien cet artiste, ces textes sont engagés contre le racisme et toutes sortes de discriminations. Il nous est apparu important de l’associer à nos actions anti-discriminations et ainsi de toucher un maximum de personnes par l’humour.

en streaming live

Apéro-contes en streaming live avec Daniel Chavaroche Esplanade Nelson Mandela Montignac Amicale laïque 24290 Montignac Montignac Montignac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T18:30:00 2021-03-19T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montignac Autres Lieu Esplanade Nelson Mandela Montignac Adresse Amicale laïque 24290 Montignac Ville Montignac