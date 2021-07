Apéro-concert avec Las Gabachas de la Cumbia Fontgombault Ruffec, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, FontgombaultRuffec.

Apéro-concert avec Las Gabachas de la Cumbia 2021-07-27 19:30:00 19:30:00 – 2021-07-27

Fontgombault Indre Fontgombault5 rue de l’église Ruffec Indre

Ruffec Las Gabachas de la Cumbia vous embarque à destination d’un univers musical aux couleurs de l’Amérique Latine. Inspirées par la cumbia, une musique traditionnelle de Colombie, ces 7 musiciennes débordantes d’énergie, de passion et de générosité revisitent à leur manière ce répertoire : elles proposent ainsi un mariage entre la sensibilité des standards colombiens et l’intensité de leurs influences musicales respectives. Pour vous faire danser, Las Gabachas allie harmonies de voix, congas, percussions, clarinette, saxophones, piano et basse. Apéritif à partir de 19h30 et concert à partir de 20h30.

Cette une soirée champêtre, plancha et concert, les pieds dans l’herbe.

cyril.niederkorn@cc-brennevaldecreuse.fr http://www.cc-brennevaldecreuse.fr/

