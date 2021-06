Saint-Béat-Lez Saint-Béat-Lez Haute-Garonne, Saint-Béat-Lez APERO-CONCERT AU LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez Saint-Béat-Lez Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Saint-Béat-Lez

APERO-CONCERT AU LAC DE GÉRY Saint-Béat-Lez, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Saint-Béat-Lez. APERO-CONCERT AU LAC DE GÉRY 2021-07-01 – 2021-07-01 Quartier de Géry LAC DE GERY

Saint-Béat-Lez Haute-Garonne Saint-Béat-Lez L’équipe du Lac de Gery vous propose un apéro concert avec « La Pompe à Gadjo » « La Pompe à Gadjo » est un groupe de Comminges (région du sud de Toulouse ) qui existe depuis 2003. Initialement tourné vers le swing manouche, le groupe s’est ouvert ensuite à la chanson française et aux musiques du monde (tzigane, slave latino…) sans perdre de vue le gypsy swing Restauration uniquement sur réservation… L équipe du Lac de Géry vous propose , un apéro concert avec « La Pompe à Gadjo ». Tourné vers le swing manouche, le groupe s’est ouvert à la chanson française et aux musiques du monde (tzigane, slave latino..) sans perdre de vue le gypsy swing

Restauration sur place, uniquement sur réservation +33 5 61 79 48 56 L’équipe du Lac de Gery vous propose un apéro concert avec « La Pompe à Gadjo » « La Pompe à Gadjo » est un groupe de Comminges (région du sud de Toulouse ) qui existe depuis 2003. Initialement tourné vers le swing manouche, le groupe s’est ouvert ensuite à la chanson française et aux musiques du monde (tzigane, slave latino…) sans perdre de vue le gypsy swing Restauration uniquement sur réservation… dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Saint-Béat-Lez Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Béat-Lez Adresse Quartier de Géry LAC DE GERY Ville Saint-Béat-Lez lieuville 42.9235#0.67569