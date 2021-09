Bois-Colombes Captain Fox Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Anton en concert au Captain Fox Captain Fox Bois-Colombes Catégories d’évènement: Bois-Colombes

Hauts-de-Seine

Anton en concert au Captain Fox Captain Fox, 2 octobre 2021, Bois-Colombes. Anton en concert au Captain Fox

Captain Fox, le samedi 2 octobre à 21:00

Anton est un artiste auteur-compositeur-interprète de 24 ans. Chanteur multi-instrumentiste, habitué de la scène, il se révèle au public sur le plateau de l’émission The Voice en 2019. Après un passage remarqué il signe pour un premier album sur le label Dooble AA. En 2020 il intègre la troupe du spectacle musical de Félix Gray “Don Juan” pour une tournée internationale. Il fait en parallèle ses débuts sur la scène espagnole en participant à plusieurs spectacles à Madrid dont “SER”, orchestré par le célèbre danseur Sergio Bernal…

Réservation recommandée

Concert Pop Captain Fox 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Bois-Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bois-Colombes, Hauts-de-Seine Autres Lieu Captain Fox Adresse 16 place MErmoz 92270 Bois-Colombes Ville Bois-Colombes lieuville Captain Fox Bois-Colombes