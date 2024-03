ANTOINE HLT EN CONCERT Salle Maringer Essey-lès-Nancy, vendredi 29 mars 2024.

Antoine HLT vous invite à fêter ses 10 ans de musique salle Maringer, où il s’est déjà produit il y a quelque temps. Cela fait en effet dix ans qu’Antoine HLT partage ses mots et sa musique avec le public de Lorraine et d’ailleurs. Sa poésie et son humour, servis par des mélodies fortes et des arrangements fouillés, lui ont valu de nombreuses récompenses, comme le Grand Prix Georges Chelon de la chanson poétique. Avec ses complices Antoine Bridet à la guitare et au looper et Pierre Merciol, à la clarinette et à la flûte, l’artiste vous proposera un concert plein de surprises… Dix ans, ça fait bon nombre de chansons à partager, y compris celles de son nouvel et troisième album Acrostiche .Tout public

8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29 22:00:00

Salle Maringer 10 rue Parmentier

Essey-lès-Nancy 54270 Meurthe-et-Moselle Grand Est

L’événement ANTOINE HLT EN CONCERT Essey-lès-Nancy a été mis à jour le 2024-02-29 par DESTINATION NANCY