ANTIGONE Espace Coluche, 2 avril 2021-2 avril 2021, PLAISIR.

ANTIGONE

Espace Coluche, le vendredi 2 avril à 14:30

Percutant, caustique, tragique, la vision d’une adolescente qui se défend avec force !

L’écriture, plutôt culottée, de Romain Sardou, frôlant l’humour noir, nous séduit par sa liberté de ton et sa pertinence en nous rappelant, si besoin était, que le combat des femmes pour s’affranchir des diktats masculins a été et est encore. Antigone fait face avec courage à Créon, son oncle calculateur et violent qui la harcèle et la maltraite, décidant de son destin pour assouvir son désir de pouvoir. Vibrante, fragile et souvent au bord de l’implosion Katia Miran, incroyable Antigone, émeut jusqu’au malaise, car elle donne tout au public et joue cette héroïne tourmentée qui fait face à sa réalité, affrontant cet oncle, inflexible, qui veut la voir capituler. Comme prise dans une souricière, Antigone sait pourtant vers quel destin elle va… N’est-elle pas le fruit d’un amour interdit, ce même amour interdit qu’elle éprouve pour son frère ? Rien ne la fera céder.

Une pièce de Romain Sardou, Mise en scène par Romain Sardou et Xavier Simonin, avec Henri Courseaux, Katia Miran, Bernard Malaka, Agnès Ramy, Magali Godemare, Guillaume Jacquemont, René-Alban Fleury

En raison de la crise du Covid-19 et sous réserve que les mesures de distanciation sociales soient prolongées en septembre, nous ne sommes pas en mesure de garantir votre placement précis en salle. Nous mettrons tous les moyens en œuvre pour vous assurer de belles soirées de détente dans nos murs en toute sécurité.

Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 23,00€

THEÂTRE

Durée : 1h15

Espace Coluche 980 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE PLAISIR



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T14:30:00 2021-04-02T16:30:00