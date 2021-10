Anticyclone Mondeville, 20 mars 2022, Mondeville.

Anticyclone 2022-03-20 15:30:00 15:30:00 – 2022-03-20 16:20:00 16:20:00 Rue de l’Hôtellerie La Renaissance

Mondeville Calvados Mondeville Calvados

Seule en scène, Camille Hamel endosse le costume d’une aventurière colorée, bavarde et généreuse, embarquant qui veut bien l’écouter dans une traversée du Pays d’ennui.

Lunettes vintage d’aviateur et bottes aux pieds, elle ne craint pas de s’engluer dans la monotonie et met en route les petites hélices de l’imaginaire afin de promener son monde à la lisière du réel. La comédienne saupoudre une micropuscule pincée de magie au quotidien – avec la complicité de Sabrina Letondu, auteure et plasticienne – pour un spectacle pluriel en légèreté.

Spectacle à partir de 6 ans. Crédits photo : Inbal Ben Haim

Seule en scène, Camille Hamel endosse le costume d’une aventurière colorée, bavarde et généreuse, embarquant qui veut bien l’écouter dans une traversée du Pays d’ennui.

Lunettes vintage d’aviateur et bottes aux pieds, elle ne craint pas de…

+33 2 31 35 65 94 https://www.larenaissance-mondeville.fr/

Seule en scène, Camille Hamel endosse le costume d’une aventurière colorée, bavarde et généreuse, embarquant qui veut bien l’écouter dans une traversée du Pays d’ennui.

Lunettes vintage d’aviateur et bottes aux pieds, elle ne craint pas de s’engluer dans la monotonie et met en route les petites hélices de l’imaginaire afin de promener son monde à la lisière du réel. La comédienne saupoudre une micropuscule pincée de magie au quotidien – avec la complicité de Sabrina Letondu, auteure et plasticienne – pour un spectacle pluriel en légèreté.

Spectacle à partir de 6 ans. Crédits photo : Inbal Ben Haim

dernière mise à jour : 2021-09-29 par OT Caen la Mer Comité Régional de Tourisme de NormandieComité Régional de Tourisme de Normandie