ANNULEE – FOIRE AUX POMMES – MARIGNÉ Les Hauts-d'Anjou, 17 octobre 2021-17 octobre 2021, Les Hauts-d'Anjou.

Les Hauts-d’Anjou 49330 La Foire aux pommes de Marigné, une journée pour les papilles dimanche 17 octobre 2021 !

Vente de beignets aux pommes, dégustation de jus de pommes au pressoir,etc…

En matinée, randonnée pédestre gratuite, place de l’église

12h : déjeuner campagnard et restauration rapide

Vide-greniers dans les rues du village, expositions et animations proposées tout au long de la journée (160 exposants).

cdfmarigne49330@gmail.com +33 6 11 70 02 07 http://marigne49330.fr/comitedesfetes/ La Foire aux pommes de Marigné, une journée pour les papilles dimanche 17 octobre 2021 !

En raison de la crise sanitaire actuelle, les animations de l'édition 2021 de la Foire aux pommes sont susceptibles d'être modifiées.

