Escala Hautes-Pyrénées Escala Vide Grenier en extérieur.

Au programme :

11h : Dépôt de Gerbe à l’Eglise.

Apéritif pour les Villageois.

12h : Restauration et boissons.

Réservation au 06 87 59 49 92.

13h : Baptême en Hélicoptère.

Tarif : 40€ réservation avant le 22 juillet.

Réservation au 06 87 59 49 92 ou coupon réponse.

(sous conditions météo et nombre de réservations).

comitedesfetes.escala@hotmail.com

Lieu Escala