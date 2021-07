Annulé | PSG HANDBALL ACADEMY CREPS IDF, 16 août 2021-16 août 2021, Châtenay-Malabry.

Annulé | PSG HANDBALL ACADEMY

du lundi 16 août au vendredi 20 août à CREPS IDF

**Les stages sportifs de handball de la Paris Saint-Germain Handball Academy visent la progression technique, mais aussi l’épanouissement du jeune pratiquant en gardant à l’esprit les valeurs de respect de coopération et d’entraide.** **Un stage réalisé en partenariat avec le Paris Saint Germain Handball qui nous accorde sa confiance.** **Vivez un stage de hand de haut niveau pendant une semaine comme les pros !** **Nos stages visent la progression technique, mais aussi l’épanouissement du jeune pratiquant en gardant à l’esprit les valeurs de respect, de coopération et d’entraide.** **Ce stage est accessible aux jeunes de tous niveaux.** **Pour une meilleure homogénéité, nous formons deux ou trois groupes d’entrainement selon l’âge, le physique et le niveau de handball.** **Pendant le stage, le staff peut proposer à un ou plusieurs jeunes de changer de groupe.** **PROGRAMME SPORTIF: La journée type comprend chaque matin des séances d’entraînement thématiques fondées sur les savoirs faire individuels et des séances collectives l’après-midi ainsi que deux soirées « match » pour chaque groupe.** **Chaque séance est précédée d’une mobilisation articulaire générale et se termine par une séance d’étirements.** **L’accent sera également mis sur la récupération physique et l’équilibre nutritionnel. Des séances d’analyse vidéo des sessions spécifiques d’entrainement et des matchs seront également proposées. Chaque équipe est encouragée à construire un projet de jeu, qu’elle mettra en place lors des matchs de gala du vendredi après-midi afin de clôturer sportivement le stage.** **JOURNEE TYPE:** **8h00 9h00 Réveil & Petit Déjeuner** **9h00 10h30 GR 1 Handball / GR 2 Vidéo / Projet de jeu** **10h30 12h00 GR 2 Handball / GR 1 Vidéo / Projet de jeu** **12h00 13h30 Déjeuner** **14h00 15h00 Sieste** **15h00 16h30 GR 1 Handball / GR 2 Animation** **16h30 16h45 Goûter** **16h45 18h15 GR 2 Handball / GR 1 Animation** **18h15 19h15 Temps libre** **19h15 20h15 Diner** **20h30 22h00 Match ou Veillée** **22h30 23h00 Coucher** **THEMES ABORDES: Relation passeur/réceptionneur. Jeu sans ballon. Atelier Tir au poste Atelier spécifique gardien Duel attaquant défenseur Duel tireur/gardien de but Mise en place tactique** **ACTIVITES ANNEXES Si l’essentiel du programme s’articule autour du handball, ce stage reste néanmoins un temps de vacances dans lequel les jeunes doivent se divertir. Ainsi et afin d’éviter toute lassitude physique et morale nous proposons différentes activités annexes au handball : Une veillée commune pour débuter et finir la semaine. Des animations légères entre les séances. Visite du stade Pierre de Coubertin à Paris.**

549 euros HORS TRANSPORTS Pour les familles qui bénéficieront d’une prise en charge par les services de l’état et/ou d’une collectivité locale, la participation financière restant à charge sera éminemment symbolique. Contactez nous !

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CREPS IDF 1 Rue du Docteur Le Savoureux Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T19:00:00