Dans la continuité de son travail réalisé autour des photographies de femmes chambraisiennes pour l’exposition Je Tu Elles, Christine Baudoin reviendra sur l’engagement de ces femmes, qui ont pour principal leitmotiv la volonté de promouvoir et développer le « bien-être » ainsi que le « bien vivre ensemble » ici ou ailleurs. Au cours de l’histoire, les femmes ont toujours été omniprésentes et pourtant très souvent absentes de la scène publique. En effet, présentes dans la vie familiale, sociale, professionnelle… sur tous les fronts, lors de catastrophes, de guerres, de crises… leur participation a tendance à rester invisible. Avec Christine Baudouin

