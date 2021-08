Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Manche, Saint-Germain-sur-Ay ANNULE – Journée fruits de mer au profit de la SNSM Saint-Germain-sur-Ay Saint-Germain-sur-Ay Catégories d’évènement: Manche

Saint-Germain-sur-Ay

ANNULE – Journée fruits de mer au profit de la SNSM Saint-Germain-sur-Ay, 14 août 2021, Saint-Germain-sur-Ay. ANNULE – Journée fruits de mer au profit de la SNSM 2021-08-14 11:00:00 – 2021-08-14

Saint-Germain-sur-Ay Manche Saint-Germain-sur-Ay La vente à emporter de fruits de mer au profit de la SNSM de Saint-Germain-sur-Ay qui devait avoir lieu le 14 août à Saint-Germain-sur-Ay est annulée en raison du contexte sanitaire. A la place, la SNSM tiendra un stand devant l’Intermarché de Lessay toute la journée du 14 août. La vente à emporter de fruits de mer au profit de la SNSM de Saint-Germain-sur-Ay qui devait avoir lieu le 14 août à Saint-Germain-sur-Ay est annulée en raison du contexte sanitaire. A la place, la SNSM tiendra un stand devant l’Intermarché de… +33 6 11 28 55 48 La vente à emporter de fruits de mer au profit de la SNSM de Saint-Germain-sur-Ay qui devait avoir lieu le 14 août à Saint-Germain-sur-Ay est annulée en raison du contexte sanitaire. A la place, la SNSM tiendra un stand devant l’Intermarché de Lessay toute la journée du 14 août. dernière mise à jour : 2021-08-09 par Côte Ouest Centre Manche

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Germain-sur-Ay Autres Lieu Saint-Germain-sur-Ay Adresse Ville Saint-Germain-sur-Ay lieuville 49.2308#-1.64711