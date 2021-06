Anne Hamelin Combourg, 22 juin 2021-22 juin 2021, Combourg.

Anne Hamelin 2021-06-22 – 2021-06-28 Maison de la Lanterne 23 Place Albert Parent

Combourg Ille-et-Vilaine Combourg

Anne Hamelin revient à la Maison de La lanterne pour son rendez-vous annuel “entre voisins”.

Sa peinture souvent imaginaire est inspirée par une nature intacte, profonde et secrète, mais aussi par le patrimoine ancien, les contes et légendes celtiques.

Cette année restera donc fidèle à son style puisqu’elle a choisi d’illustrer les recherches du livre de Christophe Déceneux: “Dol-Combourg et la légende du Graal”

Les peintures présentées nous invitent à un voyage dans le temps sur le territoire de Dol Combourg au travers des légendes Arthuriennes du Vème au XIIème et jusqu’à nos jours.

Entre les vestiges d’une riche histoire et l’imaginaire des premiers écrits fabuleux, une année et demie de recherches in situ et dans les archives locales ou nationales ont été nécessaires pour monter cette exposition avec le soutien de Jacqueline, l’épouse de Christophe Déceneux décédé en 2019.

A l’occasion de cette semaine d’exposition, un stage carnet de croquis aquarelle sera proposé le jeudi 24 juin de9h à 17h sur le patrimoine de Combourg. Tarif de 60€ pour la journée.

annehamelinpro@gmail.com +33 6 15 92 74 04 http://annehamelin.com/

