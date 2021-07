Poix-Terron Médiathèque de Poix Terron Ardennes, Poix-Terron Anna Griot à la médiathèque de Poix Terron Médiathèque de Poix Terron Poix-Terron Catégories d’évènement: Ardennes

Anna Griot sera présente à la médiathèque de Poix Terron du 25 au 28 août. **Deux ateliers sont à découvrir :** •Création d’une couverture d’album avec découverte du métier d’illustrateur (croquis et planches en couleur), en participant à la création de sa propre planche en découvrant les concepts de croquis, cadrage, graphisme,… •Création d’un album en 3 images avec une présentation du métier d’illustrateur (croquis et planches en couleur). Cette activité sera par groupe de trois avec pour objectif principal de créer une histoire illustrée à partir d’un texte commun. Public cible : enfants et adolescents *Pour chaque atelier, un temps d’échange sera effectué à la fin* _10 participants par atelier._ Site internet de Anna Griot : [www.annagriot.com](http://www.annagriot.com) Instagram : [[https://www.instagram.com/annagriot/?hl=fr](https://www.instagram.com/annagriot/?hl=fr)](https://www.instagram.com/annagriot/?hl=fr)

Gratuit – Sur inscription au 03 24 36 98 41

Atelier en lien avec le dispositif Ete culturel #2 Médiathèque de Poix Terron Route de Montigny 08430 Poix-Terron Ardennes

