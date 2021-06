Nantes Maison de quartier des Haubans (fermée jusqu'à fin de 2023) Loire-Atlantique, Nantes Anime ton quartier – Malakoff Maison de quartier des Haubans (fermée jusqu’à fin de 2023) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui 7 – 17 ans Animations sur les city stades, les plaines de jeux, les squares, les esplanades, les places, les espaces de jeu du quartier avec des évènements et une offre des associations du quartier. Rendez-vous à l’esplanade entre la maison de quartier des Haubans et l’école henri Bergson Maison de quartier des Haubans (fermée jusqu’à fin de 2023) 1 Boulevard de Berlin Malakoff – Saint-Donatien Nantes

