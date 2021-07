Nérac Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne, Nérac Animaux chantés, doudous et tétines au château Château-musée Henri IV Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Animaux chantés, doudous et tétines au château Château-musée Henri IV, 24 août 2021, Nérac. Animaux chantés, doudous et tétines au château

Château-musée Henri IV, le mardi 24 août à 10:00

Comptines pour les tout-petits, de 0 à 3 ans (avec un parent) Par Agnès Le Part, conteuse Le parent peut apporter le tapis d’éveil de son enfant Durée : 30 min Tarif : 3€ par enfant (gratuit pour les adultes accompagnateurs) Un seul accompagnateur par enfant. Port du masque obligatoire pour le parent. Sur réservation – 6 places La fée des jardins du Roi s’invite au château pour le plaisir des tout-petits. Joliment parée de sa jupe magique, elle chante de belles comptines sur ses amis les animaux. Des poches secrètes cachent des petits animaux en laine feutrée colorée qui font échos aux comptines chantées. Tendez bien les oreilles… Quelques notes de senza et le spectacle s’installe « Dans le jardin tout au fond de la terre, dans une petite maison, vivait une graine de fleur. Bien au chaud, dans le noir, elle dormait… »

Comptines pour les tout-petits, de 0 à 3 ans Château-musée Henri IV rue Henri IV, 47600 Nérac Nérac Lot-et-Garonne

2021-08-24T10:00:00 2021-08-24T10:30:00

