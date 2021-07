Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy ANIMATIONS UN ETÉ CHAPIT’Ô Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS PUBLICS

Du 12 au 16 et du 19 au 23 juillet / 10H à 12H et 14H à 18H

Animations estivales pour les parents et les enfants

Jeux en plein air, activités ludiques, espace Casse Tête,

les P’tits Crayons, bricolage, cuisine … STAGES

À partir de 6 ans, journée complète, repas tiré du sac Du 12 au 16 Juillet

En lien avec les Quartiers Musiques du NJP, ateliers de percussions

et de chants avec les Mousso Doums.

Représentation des stagiaires vendredi 16 juillet à 17H Du 19 au 23 Juillet

Stage Danse en Ligne et Modern’jazz. Échauffements, apprentissage

des techniques de base, assimiler plusieurs chorégraphies et faire ensemble.

Représentation des stagiaires vendredi 23 juillet à 17H Bien entendu, ces stages sont associés à des temps de loisirs et de détente.

Inscription à la MJC CS Nomade à partir du 9 Juin. SPECTACLES (gratuits) LES MOUSSO DOUMS Cie la Torpille

Vendredi 16 juillet à 17H30 – tout public

En partenariat avec le NJP, huit danseuses percussionnistes déambulent

entre rythmes, voix et mouvements. ÇA JOUE ! Collectif Merci Larattrape

Mercredi 21 juillet à 17H – tout public

Histoire jonglée remplie de prouesses, de tendresses et de surprises ! LONESTAR

Vendredi 23 juillet à 17H30 – tout public

Concert de Country Americana. Univers musical aux frontières du

rock n’roll et de la Country Music.

COUNTRY STATION

+33 6 74 09 46 83 http://mjc-nomade.fr/

