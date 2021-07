Bar-le-Duc Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc, Meuse Animations scolaires autour de l’exposition «Vernaculaire extraordinaire» Archives départementales de la Meuse Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Archives départementales de la Meuse, le vendredi 17 septembre

### Dans le cadre de la manifestation « Levez les yeux ! », les Archives de la Meuse accueillent le public scolaire pour une visite de l’exposition et/ou un atelier en lien avec le patrimoine rural meusien. Les enfants pourront découvrir le patrimoine des villages meusiens du XVIIIe siècle à 1914. _Plus de précisions concernant l’offre pédagogique des Archives départementales de la Meuse :_ [_cliquez ici_](http://archives.meuse.fr/Actualites/p1715/Service-educatif)_._

Gratuit. Réservation obligatoire (2 semaines avant). Jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021. Sous réserves des conditions sanitaires en vigueur.

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T16:00:00

