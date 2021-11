Lutzelbourg Lutzelbourg Lutzelbourg, Moselle ANIMATIONS RÉSEAU DE LECTURE – LES SENS DE NOËL Lutzelbourg Lutzelbourg Catégories d’évènement: Lutzelbourg

Les sens de Noël, Valérie Grandidier

17h : bonjour les amis, les grands et les petits ! Savez-vous qui je suis ? Je suis Mademoiselle Lily ! Et je suis venue avec tous mes amis ! Ensemble, nous allons dans un pays merveilleux, rempli de magie et de poésie ! Si vous voulez nous accompagner, ouvrez grand vos coeurs et laissez-vous porter ou emporter par les sens de Noël !

30 min – Enfants dès 6 mois – Sur inscription, Places limitées.

offert par la Département dans le cadre de Noëls de Moselle – instants magiques en bibliothèques mediatheque@paysdephalsbourg.fr +33 3 87 24 63 69 https://mediatheques.paysdephalsbourg.fr/ CD57

