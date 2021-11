Saint-Maurice-Montcouronne Saint-Maurice-Montcouronne Essonne, Saint-Maurice-Montcouronne Animations pour le Téléthon Saint-Maurice-Montcouronne Saint-Maurice-Montcouronne Catégories d’évènement: Essonne

Animations pour le Téléthon Salle polyvalente Alfred Lucas Rue du Pressoir Saint-Maurice-Montcouronne

2021-12-03 18:00:00 – 2021-12-04 21:00:00

Saint-Maurice-Montcouronne Essonne Saint-Maurice-Montcouronne EUR 1 6 De nombreuses activités pour tout âge vous sont proposées pendant ces 2 jours. Restauration et buvette sur place.

Vente de tartiflette à emporter ou à consommer sur place.

Tous les bénéfices seront reversés intégralement au Téléthon ptsmm91@gmail.com http://www.mairie-saint-maurice-montcouronne.fr/ Salle polyvalente Alfred Lucas Rue du Pressoir Saint-Maurice-Montcouronne

