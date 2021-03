(animations) Pour la Journée internationale des Droits des Femmes Ici-Bientôt (CREFAD), 8 mars 2021-8 mars 2021, Saint-Étienne.

(animations) Pour la Journée internationale des Droits des Femmes

du lundi 8 mars au samedi 13 mars à Ici-Bientôt (CREFAD)

### **De la part d’un collectif de 20 associations autour du CREFAD-Loire et de la Médiathèque Tarentaize :**

### **Nous avons le plaisir de vous inviter à la grande Semaine d’action à Saint-Etienne pour le 8 mars, Journée internationale pour les Droits des femmes.**

**Il y a à peine un mois, un collectif d’associations et artistes se sont dit qu’il fallait vraiment se voir, faire entendre la parole des femmes et mettre en valeur leurs forces et leurs droits, dans toute leur diversité !**

### AU PROGRAMME …

### – Le programme complet :

Il figure à cette adresse :

[_**[https://fr.calameo.com/read/00661791449776fae0fb9](https://fr.calameo.com/read/00661791449776fae0fb9)**_](https://fr.calameo.com/read/00661791449776fae0fb9)

### – Une sélection (_toutes les dates ne figurent pas ici_) :

**- Jeudi 11 mars, 9h30, Crefad**, 40 rue de la résistance : Femmes du monde, femmes libres ! photos et lectures partagées de Femmes ici et ailleurs, sur les initiatives des femmes pour leurs droits / avec Odile Proust

**- Vendredi 12 mars, 16h30, Crefad,** 40 rue de la résistance : Femmes du monde, femmes libres ! photos et lectures partagées de Femmes ici et ailleurs, autour de la sororité.

– **Samedi 13 mars, 10h30, Crefad**, 40 rue de la résistance : « Le violeur c’est toi ». L’action féministe des femmes sud-Américaines aujourd’hui (et l’histoire de ce logo violet qu’elles utilisent) / avec Ana Knobel.

### Un atelier d’écriture ou de lecture « Désir de dire » ouvrira les rencontres dès ce lundi 2 mars à la Médiathèque Tarentaize.

### Un rassemblement « A nos vélos citoyen.nes » la clôturera, place de l’Hôtel de ville le samedi 13 mars.

**Petite sélection parmi les 30 propositions, dans différents lieux du quartier Tarentaize et du centre ville, en intérieur ou en extérieur, avec ou sans inscription** :

un collage artistique sur l’histoire des droits sur la vitrine de la Médiathèque Tarentaize, le 8 mars matin, œuvre qui sera visible toute la semaine ; une table ronde sur la place (méconnue) des femmes dans le contes, mardi 9 mars au local Ici-bientôt 40 rue de la résistance, la présentation du métier de technicienne cycle à Vélo en quartier, le 10 mars, une balade contée dans les pas d’Anaït héroïne arménienne le 11 mars à 14h dans le Parc Montaud, un atelier Travail du bois, spécial femmes à La Bricoleuse le 8 et le 13 mars, un documentaire radiophonique sur Féminisme et sexualité au Café La Brouette le 11 mars, un café des femmes autour du livre Voix-voies de femmes avec l’association Terrain d’entente, Parc Jean-Ferrat le 12 mars…

Vous êtes invitée à nous rejoindre et à participer à l’une ou l’autre des autres rencontres et événements (une trentaine au total !) entre le 2 et le 13 mars. Faites circuler cette invitation !

Le 8 mars a été déclarée Journée internationale par les Nations Unies en 1977. Elle rappelle que les femmes ont des droits et qu’il faut agir toute l’année pour qu’ils soient vraiment accordés.

Ici-Bientôt (CREFAD) 40 Rue de la Résistance 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-08T11:00:00 2021-03-08T11:30:00;2021-03-11T14:00:00 2021-03-11T15:30:00;2021-03-13T16:00:00 2021-03-13T17:00:00