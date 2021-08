Orvault Château de La Gobinière Loire-Atlantique, Nantes Animations numériques Château de La Gobinière Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Dans le cadre de la Nantes Digital Week et lors d’un Dimanche à la Gobinière, la Ville d’Orvault organise le 19 septembre des animations numériques : Une conférence sur la sobriété numérique – Théâtre de la Gobinière de 11h à 12h30 – Organisé par l’association Les Shifters 44;Des ateliers de dépannage gratuits sur les outils numériques, portable, smartphone… de 14h à 17h avec le Centre Socioculturel de la Bugallière et ses bénévoles et l’association Estim Teach Me, Ateliers de coaching individuel aux outils numériquesJusqu’au 10 septembre – Collecte de matériel numérique : ordinateurs, tablettes, smartphones en bon état, pour aider les publics dans le besoin.Du 16 au 26 septembre – Challenge géo-dessin : muni de votre GPS, faites de votre itinéraire sportif en vélo, running, marche, rollers… un beau dessin. En partenariat avec le Cyclo Club d’Orvault, Nantes Roller Derby, Infinite Coaching et HealthyLink. Château de La Gobinière 37 Avenue de la Ferrière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault

