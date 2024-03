Animations Jazz O’Verre Beaune marché du samedi Place de la Halle Beaune, samedi 18 mai 2024.

Animations musicales par des groupes de jazz, pendant le marché de Beaune, le samedi de 11h00 à 13h00.

Samedi 09 mars Serge Chamoy (Chanson Française Jazzy)

Samedi 23 mars Riverboat Stomper Dixie Band (New Orleans)

Samedi 13 avril Gadjo Divio (Jazz Manouche)

Samedi 04 mai Riverboat Stomper Dixie Band (New Orleans)

Samedi 18 mai Serge Chamoy (Chanson Française Jazzy)

Samedi 08 juin Gadjo Divio (Jazz Manouche)

Samedi 22 juin Riverboat Stomper Dixie Band (New Orleans)

Samedi 07 septembre Les manches à cordes (Duo) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 11:00:00

fin : 2024-05-18 13:00:00

Place de la Halle Marché de Beaune

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Animations Jazz O’Verre Beaune marché du samedi Beaune a été mis à jour le 2024-03-06 par COORDINATION CÔTE-D’OR