Maison écocitoyenne, le jeudi 5 août à 18:00

**Découvrez ce que les participants ont créé au cours de la semaine d’activités du projet Be Live In !** Chaque module d’exposition représentera une thématique liée à l’habitat : l’accès à l’eau, à l’énergie, les matériaux propres à un territoire… Des affiches, des maquettes, des dessins réalisés pendant la semaine d’activité seront exposés. Vous découvrirez également les témoignages d’habitants singuliers, en France et à travers le monde ! 3 ateliers seront proposés sur cette journée. Vous êtes libres de participer à un seul atelier ou à toute la programmation ! Tous les ateliers sont gratuits, choisissez votre créneau ! * sur inscription : de 18h00 à 18h45 * sur inscription : de 19h00 à 19h45 * en libre accès de 18h00 à 20h00 **____________** ### **PROGRAMME :** **? Exposition en accès libre, de 18h à 20h** **? Imagine la vie là-bas (de 7 à 15 ans)** Tire une carte pour découvrir un témoignage et tente de l’associer à l’habitat qui y correspond. Aurais-tu imaginé qu’il s’agissait des paroles d’un habitant de ce pays ? Pensais-tu que ce mode vie existait ? **? Je dessine mon logement idéal (de 3 à 7 ans)** Avec des pochoirs et des papiers découpés, agence les formes pour imaginer et dessiner l’habitat de tes rêves ! **? L’habitat et moi (de 16 à 99 ans)** Échangeons sur ce que nous avons découvert dans l’exposition, confrontons-le à notre façon d’habiter, notre logement, notre environnement, nos habitudes… Tout public, à partir de 5 ans. Inscriptions sur notre site [[https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier)](https://maisoneco.bordeaux-metropole.fr/s-inscrire-a-un-atelier) ou au 05 24 57 65 20 Be Live In est un projet de sensibilisation à l’habitat sous toutes ses formes et ses liens avec l’environnement, le pays, la culture, la société, dans lequel il s’inscrit ! à Bordeaux, du 31 juillet au 06 août

Gratuit

Une exposition sur le thème de l’habitat créée avec les bordelais et 3 ateliers pour approfondir les thématiques ou découvrir l’exposition de façon ludique !

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



