Animations – Et si on parlait voiture électrique ? 2021-09-22 19:00:00 – 2021-09-22 22:00:00 Espace Palante 2 RUE OLIVIER PROVOST

Saint-Brieuc Côtes d’Armor 1ère soirée dédiée aux véhicules électriques : venez découvrir leurs moindres secrets !

Plus de trente véhicules électriques seront exposés sur l’esplanade Palante.

Pour commencer la soirée, projection du film “Green expedition Soja Sun Paris-Le Cap Nord” en véhicule électrique du 10 au 23 février 2019 en présence du réalisateur. Puis débat participatif avec des professionnels du véhicule électrique (journalistes, concessionnaires, syndicat de l’énergie etc…).

Et pour finir, balade nocturne et silencieuse en véhicules électriques.

Ces véhicules n'auront plus de secret pour vous ! accueil@hillion.bzh +33 2 96 32 21 04 https://mairie-hillion.fr/fr/

