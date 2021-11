La Chapelle-Saint-Laud La Chapelle-Saint-Laud La Chapelle-Saint-Laud, Maine-et-Loire ANIMATIONS DE NOËL La Chapelle-Saint-Laud La Chapelle-Saint-Laud Catégories d’évènement: La Chapelle-Saint-Laud

La Chapelle-Saint-Laud Maine-et-Loire La Chapelle-Saint-Laud Comme l’année précédente? un parcours ludique sera mis en place dans les rues de la commune.

Y seront cachés nos Perlinpinpins que vous connaissez déjà.

De nouvelles petites bêtes seront également dissimulées avec de beaux décors de Noël. Des jeux et surprises vous attendent ! Les festivités seront lancées le Samedi 4 décembre à 16h par une marche à la tombée de la nuit qui partira de la Mairie.

Un sapin participatif sera également mis devant la mairie donc n’hésitez pas à reporter vos plus belles décorations d’extérieur (pas de pâte à sel)

Pensez à ramener vos lanternes ! Nous irons tous ensemble assister à la première lecture de conte de Noël qui se fera dans l’église vers 16h30. Deux autres dates seront mis en place pour la lecture du conte :

– samedi 13 décembre à 16h

– samedi 18 décembre à 16h30

