Animations : clin d’œil au Corso Sélestat, 7 août 2021-7 août 2021, Sélestat.

Sélestat Bas-Rhin

Le Corso Fleuri est reporté cette année mais de petites animations viennent remplacer ce grand rendez-vous festif : la camelote des Frères Lindecker, plusieurs passages entre 11h et 12 et entre 14h et 16h30 – exposition de 4 chars sans fleurs sur différentes places du centre-ville entre 14h et 18h – exposition de tracteurs anciens par les Vieux Tracteurs du Centre-Alsace entre 14h et 18h – exposition de voitures anciennes par le 2CV Club Centre-Alsace entre 14h et 18h – déambulation humoristique par la Cie les Artventuriers, plusieurs passages entre 14h30 et 18h30…et quelques autres surprises !

Animations dans le centre ville en clin d’œil au Corso Fleuri : expositions, déambulations…

