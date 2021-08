Creil Creil Creil, Oise Animations autour des deux roues Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Animations autour des deux roues Creil, 5 août 2021, Creil. Animations autour des deux roues 2021-08-05 14:00:00 – 2021-08-05 16:00:00

Creil Oise Animations autour des deux roues, trottinette, Skybye, Seven H Board, Esay Roller, Fit

Bike enfant, BMX. Parcours et jeux collectifs avec des épreuves ludiques de Spider H,

Pet H Plate , Fly H Games. A partir de 12 ans. Renseignements : 03 44 25 69 34.

En partenariat avec Free squad H dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Catégories d'évènement: Creil, Oise