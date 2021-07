Chevreaux Château de Chevreaux Chevreaux, Jura Animations au château de Chevreaux Château de Chevreaux Chevreaux Catégories d’évènement: Chevreaux

Situé sur les premiers contreforts du massif jurassien, le château existait déjà en 1158. En 1637, l’armée française transforme le château en ruines. Depuis 1990, l’association des Amis de Chevreaux Chatel mobilise la jeunesse autour d’un projet de sauvegarde du château. Depuis trente ans, la réfection et la stabilisation de nombreux vestiges ont été réalisées en complément d’études historiques et archéologiques. [[https://www.youtube.com/watch?v=YrDngQQmUq8](https://www.youtube.com/watch?v=YrDngQQmUq8)](https://www.youtube.com/watch?v=YrDngQQmUq8)

Entrée libre

Jeux, ateliers et troupes médiévales ! Château de Chevreaux 11 rue de château 39190 Chevreaux Chevreaux Jura

