Montescourt-Lizerolles

Animation spectacle pour les tout-petits et leurs parents – Montescourt-Lizerolles Montescourt-Lizerolles, 28 septembre 2021, Montescourt-Lizerolles. Animation spectacle pour les tout-petits et leurs parents – Montescourt-Lizerolles 2021-09-28 – 2021-09-28

Mardi 28 Septembre 10h Salle de l'Embellie Proposée par la médiathèque Le Point Virgule en partenariat avec la municipalité. Spectacle "Tout rond", un conte, une chanson, et un théâtre d'objet. Limité à 30 personnes. Gratuit et sur réservation auprès de Stéphanie Lenglet (comité littéraire). 06 66 40 27 45

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Montescourt-Lizerolles Autres Lieu Montescourt-Lizerolles Adresse Ville Montescourt-Lizerolles lieuville 49.7414#3.25352