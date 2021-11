Bassens Médiathèque François Mitterrand Bassens, Gironde Animation seniors Médiathèque François Mitterrand Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Animation seniors Médiathèque François Mitterrand, 2 décembre 2021, Bassens. Animation seniors

Médiathèque François Mitterrand, le jeudi 2 décembre à 15:00

Laissez-vous emporter par les odeurs de cannelle, d’orange et de clous de girofles pour un moment convivial qui se terminera par un goûter offert par la municipalité. A tous les jeunes de plus de 45 ans.

Pass sanitaire en vigueur

Lectures sensorielles et chocolatées sur fond d’anecdotes, d’extraits de contes et de chansons décalés sur le thème de noël et des fêtes de fin d’année. Médiathèque François Mitterrand rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T15:00:00 2021-12-02T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Médiathèque François Mitterrand Adresse rue du 8 Mai 1945, 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Médiathèque François Mitterrand Bassens