Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Petit Musée du Fer Lherm, Lot

Lot

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Petit Musée du Fer, 17 septembre 2021

le vendredi 17 septembre à Petit Musée du Fer « Ayez l’œil patrimoine », promenade libre au cours de laquelle il faut repérer, sur un plan du village remis aux participants, des détails d’architecture présentés sur une planche de photos. Petit Musée du Fer Mairie, 46150 Lherm Lherm Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00

