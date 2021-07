Entraygues-sur-Truyère Église Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Festival Orgue et CInéma Église Entraygues-sur-Truyère Catégories d’évènement: Aveyron

Entraygues-sur-Truyère

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Festival Orgue et CInéma Église, 17 septembre 2021, Entraygues-sur-Truyère. Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Festival Orgue et CInéma

Église, le vendredi 17 septembre à 14:00

Les enseignants des deux écoles et le responsable musical de l’antenne du conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron animeront l’après-midi de découverte de l’orgue. Ils présenteront aux parents et au public le petit concert préparé avec accompagnement à l’orgue.

Participation libre

Après-midi pédagogique consacrée à l’orgue. Documentaires vidéo suivis de la visite guidée de l’orgue et d’un petit concert donné par les enfants des deux écoles et accompagné à l’orgue. Église Place de l’église 12140 Entraygues-sur-Truyère Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Entraygues-sur-Truyère Autres Lieu Église Adresse Place de l'église 12140 Entraygues-sur-Truyère Ville Entraygues-sur-Truyère lieuville Église Entraygues-sur-Truyère