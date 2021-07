Cazères Lycée Martin Malvy Cazères, Haute-Garonne Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Du patrimoine au lycée Martin Malvy” Lycée Martin Malvy Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Inauguration de l’arrivée des plâtres de Frédéric Tourte, sculpteur local néo-classique (1873-1960) au Lycée Martin Malvy, pour leur restauration. Présentation du projet et conférence de Joël Granson, historien, qui a écrit une biographie de l’artiste. Projet patrimoine/art contemporain avec Marine Nouvel, en résidence d’artiste au lycée. Visite conférence inauguration de l’arrivée des plâtres monumentaux de Frédéric Tourte au lycée Martin Malvy de Cazères-sur-Garonne. Lycée Martin Malvy 27 Chemin de la Reye, 31220 Cazères Cazères Haute-Garonne

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00

