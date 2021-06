Roubaix Parc Brondeloire Nord, Roubaix Animation papillons Parc Brondeloire Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Cette activité est proposée par l’association AJONC. Apprenons à connaître les papillons (biologie, cycle de vie, différence papillons de jour et papillons de nuit) puis parcourons le jardin pour les observer. 2 ateliers de 1 heure sous inscription au 07.68.41.07.40 20 places disponibles.

Sur inscription

