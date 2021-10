Animation Oenologie Audenge, 22 octobre 2021, Audenge.

Animation Oenologie 2021-10-22 – 2021-10-22

Audenge Gironde Audenge

EUR 15 Des cours de dégustation qui permettent d’apprendre les étapes de la dégustation

(visuel, olfactif et gustatif), d’apprendre à déguster, et d’apprendre le

vocabulaire du Vin, et les techniques de dégustation.

Des cours de dégustation qui permettent d’apprendre les étapes de la dégustation

(visuel, olfactif et gustatif), d’apprendre à déguster, et d’apprendre le

vocabulaire du Vin, et les techniques de dégustation.

+33 6 34 21 35 99

Des cours de dégustation qui permettent d’apprendre les étapes de la dégustation

(visuel, olfactif et gustatif), d’apprendre à déguster, et d’apprendre le

vocabulaire du Vin, et les techniques de dégustation.

Au Vint’age

dernière mise à jour : 2021-10-18 par OT Coeur Bassin