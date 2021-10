Lutzelhouse Lutzelhouse Bas-Rhin, Lutzelhouse Animation nocturne : La sorcière, le géant et les plantes magiques Lutzelhouse Lutzelhouse Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lutzelhouse

Animation nocturne : La sorcière, le géant et les plantes magiques Lutzelhouse, 29 octobre 2021, Lutzelhouse. Animation nocturne : La sorcière, le géant et les plantes magiques 2021-10-29 19:00:00 – 2021-10-29

Lutzelhouse Bas-Rhin Lutzelhouse Aventure en plein air pour petits & grands sur un parcours animé. Buvette et petite restauration à l’arrivée : lard, saucisses, boissons. Renseignements au 09 64 43 92 19. Aventure en plein air pour petits & grands sur un parcours animé. Buvette et petite restauration à l’arrivée : lard, saucisses, boissons. Renseignements au 09 64 43 92 19. +33 3 88 47 34 20 Aventure en plein air pour petits & grands sur un parcours animé. Buvette et petite restauration à l’arrivée : lard, saucisses, boissons. Renseignements au 09 64 43 92 19. dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Lutzelhouse Autres Lieu Lutzelhouse Adresse Ville Lutzelhouse lieuville 48.5195#7.2872