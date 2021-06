Asserac Mairie d'Assérac 44410 Asserac Asserac, Loire-Atlantique Animation nature sur les haies bocagères Mairie d’Assérac 44410 Asserac Asserac Catégories d’évènement: Asserac

Animation nature sur les haies bocagères

Mairie d'Assérac 44410 Asserac, 20 juillet 2021

le mardi 20 juillet à 09:30

L’association AMAR présente une animation sur le patrimoine végétal de la région, les haies bocagères sont en danger il faut se préoccuper de leurs entretiens et leurs valorisations. La haie bocagère est une structure vivante, productrice de bois, de baies, de fleurs, d’ombre, de fraîcheur et de fourrage, grâce à ce type de haies la faune et la flore peuvent être mis en valeurs. Nous avons aussi des arbres ancestraux dans les haies bocagères qu’il faut protéger, les principales variétés sont les chênes, les frênes, les hêtres, etc.

