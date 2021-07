Sainte-Colombe Sainte-Colombe Sainte-Colombe, Seine-Maritime Animation nature « peintres de nature » Sainte-Colombe Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Sainte-Colombe

Sainte-Colombe Seine-Maritime Sainte-Colombe Vous aimez l’art et la nature? Alliez les deux cet après-midi en créant vos propres pinceaux naturels, vos crayons de bois et même votre peinture de fleurs!

A partir de 6 ans, prévoir un tablier ou des vêtements usés.

RDV à 14h à l’Etoile verte.

elise@letoileverte.fr +33 6 75 65 60 38 https://letoileverte.fr/

