Animation Nature : Balade sur les oiseaux Lindebeuf, 26 juin 2021-26 juin 2021, Lindebeuf.

Animation Nature : Balade sur les oiseaux 2021-06-26 14:30:00 14:30:00 – 2021-06-26 16:30:00 16:30:00

Lindebeuf Seine-Maritime Lindebeuf

C’est chez Mr Egret, propriétaire d’un site labellisé refuge LPO, que vous aurez l’occasion d’apprendre à connaître ces animaux qui sont des êtres vivants très discrets.

Les ateliers Nature du Chêne vous permettront de les observer, ils vous laisseront des indices de leur présence, et vous apprendrez à les lire !

Au programme : petits jeux pour les plus jeunes et observation des oiseaux à la jumelle.

Pour tout public (famille, enfants et adolescents).

Réservation obligatoire au 06 37 96 69 07

