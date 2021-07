Animation musicale : Les Accords’Léon Montivilliers, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Montivilliers.

Montivilliers

Dans le cadre de la saison estivale « Monti’spectacle en bas de chez moi ! »

Ambassadeur de l’art de chanter à la française, La Maison Les Accords’Léon est une référence de l’épicerie fine de la chanson.

A bord de leur triporteur motorisé, sonorisé et éclairé, les épiciers déambulent en ville et distribuent leur carte au public qui choisit son plat, son entrée, son apéro, etc et même son dessert !

Au menu, le Mille feuilles devient « Les P’tits Papiers » ou alors les Merveilles du pays laissent place à « Emmenez-moi »… tout cela en version Trash Guinguette. Le public chante, danse et accompagne nos épiciers au son des cuivres, des percussions et de l’accordéon.

Alors n’attendez plus, venez choisir votre prochain plat, mais attention… Une surprise vous sera réservée !

Lieu de rendez-vous : quartier des Salines à Montivilliers.

Durée : 1h30.

Gratuit.

