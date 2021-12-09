ANIMATION MUSICALE – FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel Stiring-Wendel
ANIMATION MUSICALE – FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel, 9 décembre 2021, Stiring-Wendel.
ANIMATION MUSICALE – FESTIVAL DE L’AVENT Stiring-Wendel
2021-12-09 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-09 19:00:00 19:00:00
Stiring-Wendel Moselle Stiring-Wendel
proposé par la ville de Stiring Wendel, venez nombreux assister à cette animation musicale. Plus d’informations en Mairie au 03 87 29 32 50.
+33 3 87 29 32 50 https://www.festivaldelavent.fr/
Stiring-Wendel
dernière mise à jour : 2021-11-23 par